Владелец ФК "Олимпиакос" заражен коронавирусом, команда проходит проверку перед игрой ЛЕ

ТАСС, 10 марта. Владелец греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Эвангелос Маринакис сообщил, что заражен коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

По информации журналиста британской газеты Daily Telegraph Мэтта Лоу в Twitter, все игроки и персонал греческой команды проходят проверку в больнице.

12 марта "Олимпиакос" дома должен сыграть с английским "Вулверхэмптоном" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра пройдет без зрителей.

Маринакис также является владельцем английской команды "Ноттингем Форрест".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли. В Греции заражены 89 человек.