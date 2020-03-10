Горшков: речь о неучастии российских фигуристов в ЧМ пока не идет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока не обсуждала вопрос отказа сборной от участия в чемпионате мира в Канаде из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта, ранее в оргкомитете ТАСС сообщили, что вариант отмены турнира или проведения его без зрителей пока не рассматривается. Кроме того, как стало известно ТАСС, на мировом первенстве будут действовать усиленные меры безопасности в связи с коронавирусом. Во вторник Министерство здравоохранения Квебека проведет специальное совещание для обсуждения возможности проведения всех публичных мероприятий в провинции. В настоящее время в Канаде зарегистрировано 69 случаев заражения коронавирусом.

"Вопрос о неучастии российских спортсменов в чемпионате мира пока не обсуждался, - сказал Горшков. - Мы отслеживаем информацию от Международного союза конькобежцев и оргкомитета. И готовы оперативно реагировать на все решения".

Глава ФФККР напомнил, что страны, отказавшиеся от участия в чемпионате мира, теряют квоты на следующий чемпионат.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.