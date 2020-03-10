{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Горшков: речь о неучастии российских фигуристов в ЧМ пока не идет

Соревнования запланированы в Канаде с 16 по 22 марта
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока не обсуждала вопрос отказа сборной от участия в чемпионате мира в Канаде из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

На эту тему

Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта, ранее в оргкомитете ТАСС сообщили, что вариант отмены турнира или проведения его без зрителей пока не рассматривается. Кроме того, как стало известно ТАСС, на мировом первенстве будут действовать усиленные меры безопасности в связи с коронавирусом. Во вторник Министерство здравоохранения Квебека проведет специальное совещание для обсуждения возможности проведения всех публичных мероприятий в провинции. В настоящее время в Канаде зарегистрировано 69 случаев заражения коронавирусом.

"Вопрос о неучастии российских спортсменов в чемпионате мира пока не обсуждался, - сказал Горшков. - Мы отслеживаем информацию от Международного союза конькобежцев и оргкомитета. И готовы оперативно реагировать на все решения".

Глава ФФККР напомнил, что страны, отказавшиеся от участия в чемпионате мира, теряют квоты на следующий чемпионат.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Решение о проведении женского ЧЕ по спортивной гимнастике во Франции будет принято в марте
Турнир должен пройти с 30 апреля по 3 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС