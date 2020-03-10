{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ближайшие матчи чемпионата Португалии по футболу пройдут без зрителей из-за коронавируса

Чрезвычайная группа лиги продолжит следить за ситуацией и будет иметь возможность продлить или прекратить принятые меры

ТАСС, 10 марта. Ближайшие матчи португальского первенства по футболу пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба высшей лиги чемпионата.

Без зрителей будут проходить матчи во всех профессиональных футбольных лигах страны, также это касается и национальных соревнований по мини-футболу.

Чрезвычайная группа лиги продолжит следить за ситуацией и будет иметь возможность продлить или прекратить принятые меры.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тысячи умерли.

Теги
Мировой футболРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
СМИ: "Манчестер Юнайтед" летом намерен продать Лингарда
По информации источника, Лингард покинет команду из-за утраты доверия со стороны главного тренера Уле Гуннара Сульшера
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС