Ближайшие матчи чемпионата Португалии по футболу пройдут без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 10 марта. Ближайшие матчи португальского первенства по футболу пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба высшей лиги чемпионата.

Без зрителей будут проходить матчи во всех профессиональных футбольных лигах страны, также это касается и национальных соревнований по мини-футболу.

Чрезвычайная группа лиги продолжит следить за ситуацией и будет иметь возможность продлить или прекратить принятые меры.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тысячи умерли.