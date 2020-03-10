{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Матчи двух туров чемпионата Австрии по футболу перенесены из-за коронавируса

На следующей неделе руководство лиги планирует объявить даты переноса отложенных матчей

ВЕНА, 10 марта. /ТАСС/. Руководство чемпионата Австрии по футболу приняло решение перенести матчи 23-го и 24-го туров из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Также перенесены матчи двух туров второго дивизиона чемпионата страны. На следующей неделе руководство лиги рассмотрит вопрос дат, в которые пройдут отложенные матчи.

"Матчи 23-го и 24-го туров чемпионата перенесены из-за распространения коронавируса. Также отложены игры двух туров второго дивизиона", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее в понедельник стало известно, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы между австрийский клубом ЛАСК и "Манчестер Юнайтед" (Англия) 12 марта пройдет без зрителей.

Во вторник власти Австрии с целью борьбы с коронавирусом объявили о запрете на въезд для всех прибывающих из Италии, запрете проведения крупных массовых мероприятий под открытым небом с участием более 500 человек и в закрытых помещениях с участием более 100 человек до апреля, а также о переводе занятий в высших учебных заведениях на удаленный режим с 16 марта. Канцлер Себастьян Курц призвал работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленную работу и обратился с просьбой к населению сократить социальные контакты и общественную жизнь.

Меры властей Австрии также распространяются на международные организации, расположенные в Вене. Организаторы многих культурных событий, конференций, выставок и других концертных мероприятий во вторник объявляют об их отмене, потому что число их участников во всех случаях превышает 100 человек.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футбольный газон на "Ростов-Арене" приведут в порядок к апрельскому матчу с "Краснодаром"
Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян рассказал, что причина состояния поля в плохом обслуживании со стороны компании, занимавшейся управлением стадиона до передачи в региональную собственность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС