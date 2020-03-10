Матчи двух туров чемпионата Австрии по футболу перенесены из-за коронавируса

ВЕНА, 10 марта. /ТАСС/. Руководство чемпионата Австрии по футболу приняло решение перенести матчи 23-го и 24-го туров из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Также перенесены матчи двух туров второго дивизиона чемпионата страны. На следующей неделе руководство лиги рассмотрит вопрос дат, в которые пройдут отложенные матчи.

"Матчи 23-го и 24-го туров чемпионата перенесены из-за распространения коронавируса. Также отложены игры двух туров второго дивизиона", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее в понедельник стало известно, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы между австрийский клубом ЛАСК и "Манчестер Юнайтед" (Англия) 12 марта пройдет без зрителей.

Во вторник власти Австрии с целью борьбы с коронавирусом объявили о запрете на въезд для всех прибывающих из Италии, запрете проведения крупных массовых мероприятий под открытым небом с участием более 500 человек и в закрытых помещениях с участием более 100 человек до апреля, а также о переводе занятий в высших учебных заведениях на удаленный режим с 16 марта. Канцлер Себастьян Курц призвал работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленную работу и обратился с просьбой к населению сократить социальные контакты и общественную жизнь.

Меры властей Австрии также распространяются на международные организации, расположенные в Вене. Организаторы многих культурных событий, конференций, выставок и других концертных мероприятий во вторник объявляют об их отмене, потому что число их участников во всех случаях превышает 100 человек.