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Автогонки

Этап MotoGP в США перенесен из-за коронавируса

Соревнования, которые должны были пройти 5 апреля, перенесены на 15 ноября
Описание
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 10 марта. Третий этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) в Остине (США, штат Техас) перенесен из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изначально этап был запланирован на 5 апреля, отмечается, что он пройдет 15 ноября.

Ранее по той же причине был отменен первый этап гонок в Катаре, который должен был состояться 8 марта, второй этап в Тайланде перенесен с 22 марта на 4 октября.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

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Автогонки
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