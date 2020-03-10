Матч Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер" пройдет без зрителей

ТАСС, 10 марта. Первый матч 1/8 финала футбольной Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и украинским "Шахтером" пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Матч состоится 12 марта в Германии. Отмечается, что болельщикам, которые приобрели билеты на игру, деньги будут возвращены.

Ответная встреча запланирована 19 марта в Харькове, где донецкий клуб принимает своих соперников.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Германии зафиксировано 1139 случаев заражения новым коронавирусом.