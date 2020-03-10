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Массовый спорт

Общественный совет при Минспорте подвел итоги 2019 года

Также на заседании общественного совета был разработан план деятельности на 2020 год

ТАСС, 10 марта. Общественный совет при Министерстве спорта РФ провел заседание, на котором определил итоги 2019 года и разработал план деятельности на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в прошедшем году деятельность органа была сосредоточена на проработке предложений по реализации решений Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, основанных на указе президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий период", совершенствовании системы управления физической культурой и спортом, развитии студенческого спорта, продвижении волонтерства и деятельности общероссийских спортивных обществ. Председатель совета Раиса Терехина отметила, что большой вклад в деятельность общественного совета вносят комиссии и рабочие группы совета.

Основными темами, которые будут рассмотрены в 2020 году, станут стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, цифровизация, обязательные требования безопасности к оборудованию и инвентарю, развитие студенческого спорта, работа Минспорта с обращениями граждан, их объединений и организаций, исполнение плана министерства по противодействию коррупции, практика и эффективность осуществления государственных закупок ведомства, а также развитие взаимодействия органов государственной власти с социально-ориентированными некоммерческими организациями.

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