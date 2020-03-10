Общественный совет при Минспорте подвел итоги 2019 года

ТАСС, 10 марта. Общественный совет при Министерстве спорта РФ провел заседание, на котором определил итоги 2019 года и разработал план деятельности на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в прошедшем году деятельность органа была сосредоточена на проработке предложений по реализации решений Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, основанных на указе президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий период", совершенствовании системы управления физической культурой и спортом, развитии студенческого спорта, продвижении волонтерства и деятельности общероссийских спортивных обществ. Председатель совета Раиса Терехина отметила, что большой вклад в деятельность общественного совета вносят комиссии и рабочие группы совета.

Основными темами, которые будут рассмотрены в 2020 году, станут стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, цифровизация, обязательные требования безопасности к оборудованию и инвентарю, развитие студенческого спорта, работа Минспорта с обращениями граждан, их объединений и организаций, исполнение плана министерства по противодействию коррупции, практика и эффективность осуществления государственных закупок ведомства, а также развитие взаимодействия органов государственной власти с социально-ориентированными некоммерческими организациями.