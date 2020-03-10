{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Бавария" и "Челси" проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей

Встреча пройдет в Мюнхене 18 марта

ТАСС, 10 марта. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между германской "Баварией" и английским "Челси" пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Матч пройдет 18 марта в Мюнхене. Первая встреча прошла 25 февраля в Лондоне и завершилась победой "Баварии" со счетом 3:0. Отмечается, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены. Сообщается, что могут ограничения на посещение матчей могут введены на другие домашние матчи "Баварии", которые запланированы на период до 19 апреля.

Ранее стало известно, что без зрителей пройдут матчи "Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия). который состоится позднее во вторник, и "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) в среду.

Всего в Германии зафиксировано 1139 случаев заражения новым коронавирусом.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
РПЛ и РФС в среду определят порядок реализации указа мэра Москвы о массовых мероприятиях
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о запрете проведения массовых мероприятий, в том числе спортивных, с более, чем участниками до 10 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС