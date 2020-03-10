"Бавария" и "Челси" проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей

ТАСС, 10 марта. Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между германской "Баварией" и английским "Челси" пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Матч пройдет 18 марта в Мюнхене. Первая встреча прошла 25 февраля в Лондоне и завершилась победой "Баварии" со счетом 3:0. Отмечается, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены. Сообщается, что могут ограничения на посещение матчей могут введены на другие домашние матчи "Баварии", которые запланированы на период до 19 апреля.

Ранее стало известно, что без зрителей пройдут матчи "Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия). который состоится позднее во вторник, и "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) в среду.

Всего в Германии зафиксировано 1139 случаев заражения новым коронавирусом.