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Допинг в спорте

РФС обратился в РУСАДА с инициативой о проверке всех кандидатов в сборные команды России

Также отмечается, что РФС вошел в число федераций, присоединившихся по собственной инициативе к программе добровольного тестирования

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обратился с инициативой в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) осуществлять допинг-тестирование всех кандидатов в сборные команды России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Российский футбольный союз продолжает системную работу по профилактике нарушений антидопинговых правил. В рамках подписанного в 2019 году соглашения с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) ведется интенсивное взаимодействие в области противодействия допингу в российском футболе. С учетом плотного графика соревнований и желания усилить контроль РФС обратился в РУСАДА с инициативой о тестировании всех кандидатов в сборные команды России", - говорится в сообщении.

"Таким образом, РФС вошел в число ведущих европейских спортивных федераций, присоединившихся по собственной инициативе к программе добровольного тестирования", - добавляется в сообщении.

Отмечается. что дополнительное тестирование согласно договору будет включать более 40 допинг-тестов кандидатов в дополнение к обязательным. Подчеркивается, что эта программа уже стартовала.

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