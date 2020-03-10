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Футбол в России

РФС в ближайшее время определит порядок проведения матчей в Москве

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек до 10 апреля
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время определит порядок проведения матчей в Москве под эгидой организации. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Согласно указу мэра Москвы, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия, где будет более 5 тыс. человек.

"РФС исполняет указания исполнительной власти. В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой", - сказал Мельников.

Теги
Российский футбол
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Футбол в России
РПЛ и РФС в среду определят порядок реализации указа мэра Москвы о массовых мероприятиях
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о запрете проведения массовых мероприятий, в том числе спортивных, с более, чем участниками до 10 апреля
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