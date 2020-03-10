МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время определит порядок проведения матчей в Москве под эгидой организации. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Согласно указу мэра Москвы, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия, где будет более 5 тыс. человек.

"РФС исполняет указания исполнительной власти. В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой", - сказал Мельников.