Матчи с участием российских клубов в волейбольных еврокубках отложены

ТАСС, 10 марта. Ответные матчи на стадии 1/4 финала волейбольного клуба "Факел" из Нового Уренгоя в мужской Лиге чемпионов и женского "Динамо" (Казань) в Кубке вызова Европейской конфедерации волейбола (CEV) отложены на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба CEV.

"Учитывая сложившуюся ситуацию CEV считает, что самым безопасным и наиболее подходящим курсом действий будет отложить следующие матчи до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

Матч казанского "Динамо" против итальянским "Бусто-Арсицио" был перенесен с 4 на 11 марта, его проведение изначально было запланировано в Италии. Позднее CEV сообщила, что игра пройдет без зрителей по соображениям безопасности, затем было принято решение провести встречу в Словении, однако итальянские спортсменки не смогли покинуть страну.

Матч "Факела" с итальянской "Перуджой" должен был пройти 10 марта без зрителей, однако сторона российской команды уведомила CEV о том, что команда не вылетит в Италию.

По последним данным, общее количество зараженных в Италии составляет 8514 человек.