"Спартак" в среду примет решение о количестве зрителей на матче плей-офф КХЛ с "Динамо"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" обсуждает с руководством Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) указ мэра Москвы Сергея Собянина и примет решение о количестве зрителей на шестом матче серии первого раунда плей-офф в среду. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Спартака" Андрей Веревко.

Встреча состоится в четверг. Согласно указу мэра Москвы, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

"Пока решения нет. Мы уже обсуждаем этот вопрос с руководством КХЛ. Решение будет завтра в первой половине дня", - сказал Веревко.

Также в пресс-службе красно-белых ТАСС сообщили о том, что на игру продано уже больше 5000 билетов. "Мы еще вчера продали более 5000 билетов", - сказали в пресс-службе.

Домашняя арена "Спартака" вмещает 12 100 зрителей.