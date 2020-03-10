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Лига Европы

Немецкий арбитр Цвайер обслужит матч Лиги Европы "Севилья" - "Рома" вместо Карасева

Изначально на игре в Испании 12 марта должна была работать российская бригада

ТАСС, 10 марта. Немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером обслужит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально на матче должна была работать российская бригада во главе с Сергеем Карасевым, его ассистентами были назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, за систему видеоассистента рефери должны были отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов, резервным судьей был назначен Сергей Лапочкин.

В настоящее время ассистентами главного арбитра значатся Марко Ахмюллер и Ян Зайдель, резервным судьей - Марко Фритц, за систему видеоассистента рефери будут отвечать Саша Штегеманн и Кристиан Дингерт.

Матч состоится в Испании 12 марта. Игра пройдет без зрителей из-за коронавируса. Ответная встреча состоится 19 марта в Риме, она также пройдет без зрителей.

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