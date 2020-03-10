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КХЛ

"Динамо" одержало третью победу в серии плей-офф КХЛ против "Спартака"

Пятая встреча серии завершилась со счетом 4:1, общий счет стал 3-2 в пользу бело-голубых
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:1 дома обыграло столичный "Спартак" в пятом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7112 зрителей.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Вадим Шипачев (39-я минута), Максим Афиногенов (48), Игорь Полыгалов (58) и Дмитрий Яшкин (60). Две последние шайбы были заброшены в пустые ворота. В составе гостей отличился Патрик Херсли (58). Нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш провел 400-й матч в КХЛ и сделал голевую передачу, всего в лиге он набрал 244 очка (101 гол + 143 результативные передачи).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Динамо". Следующий матч запланирован на льду "Спартака" 12 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Динамо" одержало победы во всех встречах. В плей-офф "Спартак" и "Динамо" встречались один раз - в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал "Спартак" со счетом 3-1 в серии.

"Динамо" лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ - в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). "Спартак" вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда, в прошлом году "Спартак" в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2-4. "Динамо" в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1-4).

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