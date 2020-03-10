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Футбол в России

"Локомотив" в ближайшее время примет решение по количеству болельщиков на матче РПЛ

Во вторник Сергей Собянин издал указ о запрете проведения массовых мероприятий, в том числе спортивных, с более, чем 5 тыс. участниками до 10 апреля
Председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Руководство московского "Локомотива" примет решение по количеству болельщиков на домашних матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. Как сообщил ТАСС президент РПЛ Сергей Прядкин, в среду лига и Российский футбольный союз (РФС) определят порядок реализации указа.

"В ближайшее время будем принимать решение. Надеемся на понимание болельщиков. РФС и РПЛ будут решать, будем ждать их решения, ну и сами клубы тоже будут выносить свои решения", - заявил Мещеряков.

До 10 апреля в Москве у "Локомотива" запланирована встреча с "Оренбургом" 21 марта.

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