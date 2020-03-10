СМИ: футболист ПСЖ Мбаппе прошел тест на коронавирус

ТАСС, 10 марта. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прошел тест на коронавирус. Об этом сообщает издание L'Equipe.

21-летний футболист не принимал участия в тренировках команды в течение последних двух дней. Ожидается, что точные результаты анализов станут известны в среду утром. Однако издание отмечает, что уже сейчас можно сказать, что Мбаппе, скорее всего, болен не коронавирусом.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссией" пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса. Матч состоится 11 марта в Париже. Первая игра, прошедшая в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Во вторник Министерство социальных дел и здравоохранения Франции сообщило, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 1606.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.