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КХЛ

Яшкин: "Динамо" будет сложнее не при полных трибунах в гостевой игре со "Спартаком"

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с участием более 5 тыс. человек
Дмитрий Яшкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Дмитрий Яшкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московскому "Динамо" будет сложнее играть не при полных трибунах в гостевом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным "Спартаком". Об этом журналистам рассказал нападающий бело-голубых Дмитрий Яшкин.

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Во вторник "Динамо" со счетом 4:1 победило "Спартак" в пятом матче серии и повело в противостоянии до четырех побед со счетом 3-2. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, изданному во вторник, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

"Слышали, что завтра в КХЛ будет совещание. Посмотрим на решение. Конечно, играть перед пустыми трибунами сложнее, но как будет, так и будет" - сказал Яшкин.

"Сегодня сыграли более ответственно, не давали сопернику много шансов. В целом хороший матч отыграли особенно со стороны обороны", - добавил хоккеист.

Автор победной шайбы 40-летний Максим Афиногенов считает, что пятый матч не был переломным в серии. "Самое главное, что мы выиграли матч, и я играл, не помню, когда до этого забивал в плей-офф (в 2013-м году - прим. ТАСС). Мы знали, что соперник не сдастся и будет воевать на каждом метре. Тяжелая серия, тяжелые голы, серия продолжается и будет еще тяжелее", - отметил Афиногенов в беседе с журналистами.

Шестая встреча состоится 12 марта на домашней арене "Спартака". Домашняя арена "Спартака" вмещает 12 100 зрителей.

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