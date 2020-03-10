КХЛ в среду обсудит формат проведения игр плей-офф после указа мэра Москвы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обсудит формат проведения матчей плей-офф в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина на расширенном совещании в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Согласно указу мэра Москвы, изданному во вторник, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

"КХЛ исполнит решения государственных органов, касающиеся проведения массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве. Формат проведения матчей плей-офф КХЛ завтра будет обсужден на расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

12 марта "Спартак" примет московское "Динамо" в шестом матче первого раунда плей-офф, на данный момент проведение встречи запланировано на "ЦСКА-Арене" в Москве. Счет в серии до четырех побед - 3-2 в пользу "Динамо". 18 и 20 марта запланированы первые два матча второго раунда плей-офф с участием ЦСКА в Москве.