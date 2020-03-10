{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

КХЛ в среду обсудит формат проведения игр плей-офф после указа мэра Москвы

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обсудит формат проведения матчей плей-офф в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина на расширенном совещании в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Согласно указу мэра Москвы, изданному во вторник, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

"КХЛ исполнит решения государственных органов, касающиеся проведения массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве. Формат проведения матчей плей-офф КХЛ завтра будет обсужден на расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

12 марта "Спартак" примет московское "Динамо" в шестом матче первого раунда плей-офф, на данный момент проведение встречи запланировано на "ЦСКА-Арене" в Москве. Счет в серии до четырех побед - 3-2 в пользу "Динамо". 18 и 20 марта запланированы первые два матча второго раунда плей-офф с участием ЦСКА в Москве. 

Реклама на ТАСС
ММА
Количество мест на бое Емельяненко - Исмаилов будет ограничено до 5 тысяч
Поединок пройдет 3 апреле на "ВТБ-Арене"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС