Горячкина сыграла вничью с Крамлинг в восьмом туре этапа Гран-при FIDE в Лозанне

ТАСС, 10 марта. Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью со шведкой Пиа Крамлинг в восьмом туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в швейцарской Лозанне.

Россиянка Алина Кашлинская белыми уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь, Александра Костенюк проиграла украинке Марии Музычук, болгарская спортсменка Антоанета Стефанова белыми обыграла Харику Дронавалли из Индии, грузинка Нана Дзагнидзе белыми оказалась сильнее француженки Мари Себаг. Партия Жансая Абдумалик (Казахстан) - Анна Музычук (Украина) завершилась вничью.

После восьмого тура лидируют Горячкина и Дзагнидзе, в активе которых по 5 очков, за ними идут Кашлинская, Абдумалик, Анна и Мария Музычук (по 4,5), Дронавалли, Крамлинг, Цзюй Вэньцзюнь (по 4), Стефанова (3,5), Себаг (2,5) и Костенюк (2).

Партии девятого тура пройдут 11 марта. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта.

Последний этап серии пройдет на Сардинии 2-15 мая. Первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру, Костенюк выиграла этап в Монако. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.