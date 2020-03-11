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Еврокубки

Ватутин: матч Евролиги ЦСКА - "Альба" пройдет по плану, число зрителей будет ограничено

Встреча состоится в Москве 12 марта
Президент ЦСКА Андрей Ватутин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент ЦСКА Андрей Ватутин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между российским ЦСКА и германской "Альбой" пройдет в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" с присутствием зрителей, однако их число будет ограничено. Об этом заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому в столице введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек.

"Весь вторник мы провели в постоянном контакте с мэрией Москвы, Москомспортом и Евролигой, - сказал Ватутин. - Без особых мер в условиях распространения вирусной инфекции обойтись невозможно. Позиция Евролиги публично озвучена [президентом Евролиги] Жорди Бертомеу и едина для всех стран-участниц турнира: матчи должны состояться и календарь должен оставаться стабильным. Любая отмена игры может привести к техническому поражению и ответственности для домашнего клуба за срыв соревнования".

"На наш взгляд, на сегодня найдено оптимальное решение, позволяющее найти пусть хрупкий, но все же баланс между спортивными целями и заботой о зрителях, мы благодарны мэрии и Москомспорту за сотрудничество. Ближайший матч с "Альбой" состоится по расписанию в "Мегаспорте" в полном соответствии с распоряжениями государственных и городских властей, в ближайшее время мы разработаем и объявим алгоритм ограничения посещаемости. Что касается оставшихся в регулярном чемпионате Евролиги домашних встреч с [французским] "Вийёрбаном" и [израильским] "Маккаби", мы не исключаем их возможного переноса в универсальный спортивный комплекс ЦСКА, этот вопрос предстоит решить самим и обсудить с Евролигой. Так или иначе, строить долгосрочные планы сейчас практически невозможно, поскольку ситуация, к сожалению, меняется каждый день", - отметил президент ЦСКА.

Матч ЦСКА - "Альба" пройдет 12 марта. Дворец спорта "Мегаспорт" вмещает 10 тыс. зрителей.

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