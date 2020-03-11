Перенесенный матч 18-го тура РПЛ между "Сочи" и "Оренбургом" пройдет в среду

ТАСС, 11 марта. Перенесенная встреча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Оренбургом" состоится в среду. Матч, главным арбитром которого назначен Евгений Турбин из Дмитрова, пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 19:30 мск.

Игра должна была состояться 1 декабря, но была перенесена на резервную дату из-за того, что десять игроков "Сочи" заболели ангиной перед матчем. Предматчевые тренировки футболистов команды из Краснодарского края были отменены, и "Оренбург" пошел навстречу "Сочи", согласившись на перенос игры. Таким образом, в связи с форс-мажорными обстоятельствами, обращением "Сочи", поддержанным "Оренбургом", в соответствии с пунктом 6.3 регламента РПЛ, матч 18-го тура "Сочи" - "Оренбург" был перенесен. Первоначально встреча была перенесена на 23 февраля, но затем дата была изменена на 11 марта.

За время межсезонья в командах произошли серьезные изменения, причем бывший тренер "Оренбурга" Владимир Федотов возглавил "Сочи". Состав команды из Краснодарского края пополнили Александр Кокорин, чемпион мира 2018 года французский защитник Адиль Рами и полузащитник Жанелли Имбюла. Если Кокорин забил мяч в дебютной встрече за новую команду в ворота тульского "Арсенала" (1:2), то два других звездных новичка "Сочи" еще не появлялись на поле, так как продолжают восстанавливаться после травм.

Рами практически залечил повреждение и может дебютировать в чемпионате России в матче против "Оренбурга". Имбюла еще не закончил восстановление и, скорее всего, не сыграет. "Оренбургу" из-за травмы не поможет центральный защитник Виталий Шахов.

"Оренбург" и "Сочи" в прошлом туре одержали домашние победы со счетом 2:0 над тульским "Арсеналом" и екатеринбургским "Уралом" соответственно. В турнирной таблице "Оренбург" занимает 11-е место, имея в активе 23 очка. "Сочи" замыкает турнирную таблицу с 18 очками. Встреча первого круга в "Оренбруге" завершилась со счетом 1:1.