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Футбол в Англии

Матч АПЛ между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" перенесен из-за коронавируса

Встреча должна была состояться 11 марта

ТАСС, 11 марта. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение перенести встречу 28-го тура между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", которая должна была состояться 11 марта в Манчестере, в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

27 февраля "Арсенал" принимал в Лондоне греческий "Олимпиакос" в рамках матча 1/16 финала Лиги Европы (1:2). Владелец команды гостей Эвангелос Маринакис во вторник сообщил, что заражен коронавирусом. Все игроки и персонал греческого клуба проходят проверку в больнице. Руководство АПЛ приняло решение не проводить матч "Манчестер Сити" - "Арсенал" из соображений безопасности.

"Господин Маринакис встречался с некоторыми игроками "Арсенала" и сотрудниками клуба. По этой причине АПЛ приняла решение перенести матч, намеченный на 11 марта. Лига понимает, что данная ситуация принесет неудобства и финансовые потери, однако альтернативного варианта нет. Принимаются все необходимые меры, другие матчи тура не будут перенесены", - сказано в сообщении пресс-службы.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли. В Греции заражены 89 человек.

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