Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Нью-Джерси" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Эван Родригес (9-я минута), Джастин Шульц (25), российский нападающий Евгений Малкин (48, 54) и Крис Летанг (59). Малкин также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Шульца. У проигравших отличились Никита Гусев (13) и Майлз Вуд (51).

ТАСС, 11 марта. "Питтсбург" на выезде обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

На счету Малкина 74 (25+49) очка в текущем сезоне. Он является лучшим бомбардиром команды. В активе Гусева 44 (13+31) балла за результативность. Среди игроков "Нью-Джерси" в регулярном чемпионате больше набрал только Кайл Палмиери (45).

Малкин стал лучшим игроком матча. Гусев был признан второй звездой встречи, Шульц - третьей.

"Питтсбург" идет на третьем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 86 очками в 69 матчах. "Нью-Джерси" занимает последнее, восьмое место с 68 очками в 69 встречах.

В другом матче дня "Тампа" на выезде уступила "Торонто" со счетом 1:2. Форвард гостей Никита Кучеров отметился результативной передачей. Теперь на его счету 85 (33+52) очков в регулярном чемпионате. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский сделал 34 сейва и был признан третьей звездой матча.