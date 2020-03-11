{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2
Евгений Малкин и Маркус Петтерссон AP Photo/Kathy Willens
Описание
Евгений Малкин и Маркус Петтерссон
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 11 марта. "Питтсбург" на выезде обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Эван Родригес (9-я минута), Джастин Шульц (25), российский нападающий Евгений Малкин (48, 54) и Крис Летанг (59). Малкин также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Шульца. У проигравших отличились Никита Гусев (13) и Майлз Вуд (51).

На счету Малкина 74 (25+49) очка в текущем сезоне. Он является лучшим бомбардиром команды. В активе Гусева 44 (13+31) балла за результативность. Среди игроков "Нью-Джерси" в регулярном чемпионате больше набрал только Кайл Палмиери (45).

Малкин стал лучшим игроком матча. Гусев был признан второй звездой встречи, Шульц - третьей.

"Питтсбург" идет на третьем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 86 очками в 69 матчах. "Нью-Джерси" занимает последнее, восьмое место с 68 очками в 69 встречах.

В другом матче дня "Тампа" на выезде уступила "Торонто" со счетом 1:2. Форвард гостей Никита Кучеров отметился результативной передачей. Теперь на его счету 85 (33+52) очков в регулярном чемпионате. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский сделал 34 сейва и был признан третьей звездой матча.

Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
Матч АПЛ между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" перенесен из-за коронавируса
Встреча должна была состояться 11 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС