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Распространение коронавируса нового типа

Этап "Формулы-Е" в Индонезии отменен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти 6 июня в Джакарте

ТАСС, 11 марта. Этап Гран-при международной гоночной серии в классе машин "Формула-Е", который должен был пройти 6 июня в Джакарте, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-Е".

"В связи со вспышкой нового коронавируса COVID-19 и ростом числа зафиксированных случаев заражения в Индонезии, было принято решение [об отмене этапа], как наиболее действенном способе защиты здоровья участников чемпионата, персонала и зрителей", - говорится в заявлении.

На утро среды число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигло 27.

"В связи с растущим числом случаев COVID-19 в странах, где запланированы этапы "Формулы-Е", мы обдумываем план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы уменьшить влияние ситуации с коронавирусом на нас и поддерживать проведение максимально возможного количества гонок в календаре нынешнего сезона", - сказал соучредитель "Формулы-Е" Альберто Лонго.

"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией. Целью его создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. Чемпионат "Формулы-Е" проводится в шестой раз.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

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Распространение коронавируса нового типа
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