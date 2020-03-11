Чемпионат Европы по скалолазанию в Москве может быть перенесен из-за коронавируса

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы 2020 года по скалолазанию в Москве может быть перенесен с марта на июнь по причине коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России (ФСР).

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в Москве запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. Чемпионат Европы по скалолазанию запланирован на 20-27 марта в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

"Президент Международной федерации спортивного скалолазания Марко Сколарис 10 марта обратился с официальным письмом к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой совместными усилиями найти возможность проведения чемпионата Европы по скалолазанию 2020 года в Москве в более поздние сроки. Это позволит не подвергать спортсменов, тренеров, судей, зрителей потенциальной опасности", - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по скалолазанию является последним отборочным этапом на Олимпиаду в Токио для представителей континента. "Рассматривается возможность переноса турнира на июнь 2020 года с сохранением статуса отборочного мероприятия к Олимпийским играм 2020 года", - добавляется в заявлении ФСР.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.