Клебо поддержал решение об отказе сборной Норвегии от участия в заключительных этапах КМ

ТАСС, 11 марта. Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо поддержал решение Федерации лыжного спорта Норвегии отказаться из-за коронавируса от участия в заключительных этапах Кубка мира, которые пройдут в Канаде и США. Комментарий норвежского лыжника приводит телеканал NRK .

В среду стало известно, что лыжная сборная Норвегии в полном составе отказалась от выступления на заключительных этапах Кубка мира. Благодаря этому россиянин Александр Большунов досрочно за пять гонок до конца сезона победил в общем зачете Кубка мира.

"Я поддерживаю решение Федерации лыжного спорта Норвегии на сто процентов, - сказал Клебо. - Мы должны внести свой вклад в борьбу с распространением вируса, как это сейчас делают все в мире. Это важнее, чем отправиться на заключительные гонки Кубка мира в Канаде и США".

За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. У его ближайшего преследователя норвежца Клебо в активе 1726 очков. Следующие три строчки в общем зачете также занимают норвежцы: Пол Голберг (1311), Симен Крюгер (1260), Шур Рёте (1257). Этап Кубка мира в Квебеке пройдет с 14 по 15 марта, затем состоится гонка в американском Миннеаполисе - 17 марта, завершится Кубок мира в канадском Кэнморе (20-22 марта).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.