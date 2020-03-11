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НБА

СМИ: НБА может перенести матчи в другие города из-за коронавируса

Лига рассматривает вариант проведения матчей в города, где нет зафиксированных случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 11 марта. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривает вариант переноса матчей лиги в другие города из-за коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

По информации телеканала, НБА рассматривает различные способы борьбы с распространением нового коронавируса, в том числе перенос матчей в города, где нет зафиксированных случаев заражения, и проведение игр без зрителей. Помимо этого, в североамериканских лигах упразднили общение игроков с журналистами в раздевалках.

В США число выявленных случаев заражения новым коронавирусом достигло 975, умер 31 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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