Единая лига ВТБ поддерживает решение мэра Москвы об ограничениях на массовых мероприятиях

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Единая лига ВТБ поддерживает указ мэра Москвы Сергея Собянина об ограничениях на массовых мероприятиях из-за угрозы коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент турнира Сергей Кущенко.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

"В связи с введением режима повышенной готовности в Москве Единая лига ВТБ будет проводить столичные матчи в строгом соответствии с решением государственных органов, которое касается проведения массовых мероприятий, - сказал Кущенко. - Мы координируем действия совместно с Москомспортом и мэрией Москвы, обсуждение идет постоянно в связи с событиями последних дней. Мы понимали, что в условиях распространения коронавируса необходимо принять сложное решение, с одной стороны не нарушать спортивный интерес, но главное - не причинить вред здоровью участникам и зрителям матчей. Мы поддерживаем решение об ограничениях, Единая лига ВТБ со своей стороны обеспечит проведение ближайших матчей в Москве с количеством участников не более 5000 человек".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения превышает 80 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.