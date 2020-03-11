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Трое членов команд "Формулы-1" изолированы в Мельбурне из-за коронавируса

Сотрудники сдали тест на коронавирус, о результатах пока не сообщается

ТАСС, 11 марта. Трое членов команд чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен" и "Хаас" изолированы в Мельбурне из-за опасений, что они могли заразиться коронавирусом. Об этом сообщает газета Guardian.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет в Мельбурне с 13 по 15 марта.

По данным газеты, у трех членов команд отмечена температура, они сдали анализы на коронавирус. Сейчас они находятся в самоизоляции в номерах своих отелей. О результатах тестов пока не сообщается.

Второй этап "Формулы-1", которой состоится в Бахрейне с 20 по 22 марта, пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения превышает 80 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Формула-1Распространение коронавируса нового типа
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