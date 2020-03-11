Владимир Смирнов считает, что за Большуновым будущее лыжных гонок

Большунов досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира, его единственный конкурент в борьбе за первое место Йоханнес Клебо не выступит на заключительных в сезоне этапах в Канаде и США, поскольку норвежская команда из-за распространения коронавируса отказалась от поездки в Северную Америку. 23-летний Большунов стал первым в истории России победителем Кубка мира.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, последний советский обладатель Кубка мира Владимир Смирнов считает, что россиянин Александр Большунов может удерживать звание одного из сильнейших лыжников мира на протяжении следующих пяти лет. Такое мнение обладатель Кубка мира сезона-1990/91 Смирнов высказал ТАСС.

"Давно такого не было, - сказал Смирнов. - Александр в этом сезоне был чудесен: он стабильно выступал как в дистанционных гонках, так и в спринтерских. Он хорошо работал головой, демонстрировал отменную технику, желание. Единственным пробелом было поражение в Скандинавском туре, когда вся российская команда не попала в смазку. В остальном же практически все гонки он провел на отличном уровне, это показывает, что он гонщик высокого класса".

"Я за него очень болел и через прессу передаю ему поздравления. За ним будущее в лыжном спорте. Если ничего не случится, если этот успех не вскружит ему голову, он гарантированно будет на вершине следующие три-пять лет", - добавил олимпийский чемпион 1994 года в составе сборной Казахстана.

Рекордсменом по числу побед в Кубке мира является норвежец Бьорн Дэли, в 1999 году он в шестой раз обошел всех конкурентов. "Большунову до Дэли еще далеко, его спортивная карьера только начинается. Если он поставит себе задачу добиться этой цели, то все достижимо, главное - не бояться идти к ней. Но, как мне кажется, главное для него не это, а желание быть лучшим в мире и утереть нос всем норвежцам", - сказал Смирнов, отметив, что успехи Большунова повышают интерес к лыжным гонкам в России.

Что касается решения норвежцев пропустить заключительные этапы Кубка мира, то Смирнов не склонен связывать это с нежеланием Клебо проиграть Большунову в условиях соревнований. "Ни в коем случае нельзя связывать это решение с боязнью норвежцев проиграть Большунову. Коронавирус - большая проблема, к которой почти во всех странах относятся очень серьезно. Так что речи о том, что кто-то кого-то боится, быть не может, мои конкуренты тоже никого не боялись, но уважали", - сказал собеседник агентства.