Федерация футбола Грузии приостановила чемпионат страны до 1 апреля из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 марта. /ТАСС/. Руководство Федерации футбола Грузии (ФФГ) приняло решение приостановить чемпионат страны во всех дивизионах до 1 апреля из-за ситуации, связанной с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ФФГ.

"Исходя из событий, происходящих в мире и в стране в связи с коронавирусом, Федерация футбола Грузии приняла решение приостановить до 1 апреля все чемпионаты, проводимые под эгидой ФФГ. Главным приоритетом федерации футбола является здоровье и безопасность наших игроков и болельщиков", - говорится в заявлении.

В Грузии выявлено 23 случая заражения новым коронавирусом. В карантине находятся 126 человек, еще 46 - в стационарных учреждениях под наблюдением врачей. Все заразившиеся являются гражданами страны, большая часть из них заразилась в Италии, некоторые - в Иране. Их состояние врачи оценивают как стабильное, однако у двоих наблюдаются пневмония и высокая температура.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.