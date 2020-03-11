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Массовый спорт

Власти Екатеринбурга не планируют переносить "Майскую прогулку" из-за коронавируса

Акция для пешеходов и велосипедистов проводится ежегодно в третье воскресенье мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга пока не планирует переносить из-за коронавируса массовую спортивную акцию "Майская прогулка", которая ежегодно проходит в городе и собирает более десяти тысяч пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщила ТАСС начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Людмила Фитина.

"На сегодняшний день мы работаем по тому плану, который у нас есть. Конечно, мы будем уважать и исполнять предписания Роспотребнадзора - если будут такие рекомендации о переносе, безусловно, мы к ним прислушаемся", - сказала она.

Впервые "Майская прогулка" прошла в Екатеринбурге 20 мая 1984 года, провели ее сотрудники и студенты Уральского политехнического университета (УПИ). Со дня основания она проводится ежегодно в третье воскресенье мая, чтобы могли принять участие в том числе и студенты до начала сессии. Участникам прогулки предлагаются на выбор три дистанции - 17 км, 33 км и 50 км на территории города и за его границей в лесопарковых зонах, отдельно проводится "Майская велопрогулка". За годы существования акции дистанции преодолели более ста тысяч человек, ежегодно в ней принимают участие порядка десяти тысяч пешеходов и шести тысяч велосипедистов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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