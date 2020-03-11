МОК и оргкомитет Игр-2020 не рассматривали вариант переноса или отмены соревнований

ТАСС, 11 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Олимпиады 2020 года в Токио не рассматривали вопрос переноса или отмены Игр, несмотря на распространение коронавируса. Об этом агентству Reuters сообщили в оргкомитете Игр.

Ранее член исполнительного совета оргкомитета Игр-2020 Харуюки Такахаси в интервью американской газете Wall Street Journal высказал мнение, что Олимпиаду в Токио лучше провести через два года, чем отменить совсем.

В Японии зафиксировано уже более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 19 человек умерли. В связи с угрозой заражения зрителей в Японии закрыты большинство театров, приостановлены зрелищные мероприятия, спортивные состязания не проводятся или проходят без зрителей.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.