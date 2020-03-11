{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МОК и оргкомитет Игр-2020 не рассматривали вариант переноса или отмены соревнований

Ранее член исполнительного совета оргкомитета Игр-2020 Харуюки Такахаси высказал мнение, что Олимпиаду в Токио лучше провести через два года, чем отменить совсем
Описание
© AP Photo/Jae C. Hong

ТАСС, 11 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Олимпиады 2020 года в Токио не рассматривали вопрос переноса или отмены Игр, несмотря на распространение коронавируса. Об этом агентству Reuters сообщили в оргкомитете Игр.

Ранее член исполнительного совета оргкомитета Игр-2020 Харуюки Такахаси в интервью американской газете Wall Street Journal высказал мнение, что Олимпиаду в Токио лучше провести через два года, чем отменить совсем.

В Японии зафиксировано уже более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 19 человек умерли. В связи с угрозой заражения зрителей в Японии закрыты большинство театров, приостановлены зрелищные мероприятия, спортивные состязания не проводятся или проходят без зрителей.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Олимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Лига Европы
Руководство "Хетафе" просит УЕФА перенести матч Лиги Европы с "Интером"
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы запланирован на 12 марта в Милане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС