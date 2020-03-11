Руководство "Хетафе" просит УЕФА перенести матч Лиги Европы с "Интером"

ТАСС, 11 марта. Президент испанского "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что клуб попросил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести из Милана матч Лиги Европы против итальянского "Интера" из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радио Onda Cero.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Интером" и "Хетафе" запланирован на 12 марта в Милане.

"Если мы проиграем это противостояние, то так тому и быть. Но мы не собираемся рисковать здоровьем. Мы попросили УЕФА найти альтернативу проведения матча в Милане. Мы не хотим попасть в центр заражения коронавирусом, нам это не нужно", - сказал Торрес, который добавил, что самым разумным вариантом станет решение перенести матч.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом с начала его вспышки в Италии превысило 10 тыс. человек. Коронавирус или связанные ним последствия стали причиной смерти 631 человека. Более тысячи пациентов с диагнозом коронавирус излечились.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.