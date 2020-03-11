"Витязь" готов предоставить арену московским командам КХЛ для проведения матчей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Подольский "Витязь" готов предоставить домашнюю арену московским командам для проведения матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на время действия указа мэра столицы Сергея Собянина. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный менеджер "Витязя" Игорь Варицкий.

Согласно указу, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. В первом раунде плей-офф КХЛ продолжают участие московские "Спартак" и "Динамо", шестой матч их серии пройдет в четверг. Столичный ЦСКА уже вышел во второй раунд.

"Думаю, что московские клубы не будут этим заниматься. Я думаю, что они решат вопросы и будут играть в своих дворцах. Пока к нам никто не обращался, но наши двери всегда открыты для всех", - сказал Варицкий.

"Витязь" домашние матчи проводит в ледовом дворце "Витязь", который вмещает 5,5 тыс. зрителей.