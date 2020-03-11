{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Витязь" готов предоставить арену московским командам КХЛ для проведения матчей

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Подольский "Витязь" готов предоставить домашнюю арену московским командам для проведения матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на время действия указа мэра столицы Сергея Собянина. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный менеджер "Витязя" Игорь Варицкий.

Согласно указу, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. В первом раунде плей-офф КХЛ продолжают участие московские "Спартак" и "Динамо", шестой матч их серии пройдет в четверг. Столичный ЦСКА уже вышел во второй раунд.

"Думаю, что московские клубы не будут этим заниматься. Я думаю, что они решат вопросы и будут играть в своих дворцах. Пока к нам никто не обращался, но наши двери всегда открыты для всех", - сказал Варицкий.

"Витязь" домашние матчи проводит в ледовом дворце "Витязь", который вмещает 5,5 тыс. зрителей.

Реклама на ТАСС
БК ЦСКА закрыл журналистам доступ в раздевалку и микст-зону из-за коронавируса
Ближайший матч команда проведет 12 марта против германской "Альбы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС