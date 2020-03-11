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Летние олимпийские виды спорта

Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Италии перенесен из-за коронавируса

Турнир перенесен с 3-5 апреля на 5-7 июня
Гимнастки из Китая Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Гимнастки из Китая
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Международная федерация гимнастики (FIG) перенесла этапы Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро и по спортивной гимнастике на отдельных снарядах в Дохе. Об этом сообщает пресс-служба FIG.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Италии перенесен с 3-5 апреля на 5-7 июня. Этап Кубка мира по спортивной гимнастике состоится в Дохе 3-6 июня вместо 18-21 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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