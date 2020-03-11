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Лига чемпионов

Мадридский "Реал" отменил пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, которая пройдет в Манчестере, запланирована на 17 марта

ТАСС, 11 марта. Испанский "Реал" (Мадрид) отменил пресс-конференцию перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу с английским "Манчестер Сити". Об этом сообщает портал Real Madrid Info.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, которая пройдет в Манчестере, запланирована на 17 марта. Первый матч завершился гостевой победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1.

Ранее стало известно, что руководство премьер-лиги чемпионата Англии приняло решение перенести встречу 28-го тура между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", которая должна была состояться 11 марта в Манчестере, в связи с распространением коронавируса.

27 февраля "Арсенал" принимал в Лондоне греческий "Олимпиакос" в матче 1/16 финала Лиги Европы (1:2). Владелец команды гостей Эвангелос Маринакис во вторник сообщил, что заражен коронавирусом. Все игроки и персонал греческого клуба проходят проверку в больнице. Руководство премьер-лиги приняло решение не проводить матч "Манчестер Сити" - "Арсенал" из соображений безопасности.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения превышает 80 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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