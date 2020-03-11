Легков не считает, что норвежцы прикрыли коронавирусом нежелание видеть успех Большунова

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Александр Легков не видит причин для того, чтобы норвежцы использовали коронавирус в качестве предлога не соревноваться в Северной Америке с российским лыжником Александром Большуновым. Такое мнение он высказал ТАСС.

Большунов досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира, его единственный конкурент в борьбе за первое место Йоханнес Клебо не выступит на заключительных в сезоне этапах, которые пройдут в Северной Америке, поскольку норвежская команда из-за распространения коронавируса отказалась от поездки.

"Откуда мне знать, что у норвежцев в голове? Это надо у них спрашивать, - сказал Легков. - Не вижу смысла дискутировать на эту тему, это все равно, что гадать на кофейной гуще, они не поехали, он - выиграл, вот и все, да и отрыв был огромным. Если бы даже норвежцы поехали, шанс, что Клебо его бы обогнал, был один из миллиона".

"Я на сто процентов уверен, что он не смог бы его догнать. Так что все отлично, это заслуженная победа", - добавил Легков.

Собеседник агентства не стал гадать, как долго может продлиться доминирование Большунова, однако заметил, что перспективы сохранить лидерство в мировых лыжах у него хорошие. "Он еще молодой, сил у него вагон и маленькая тележка. Если он продолжит в том же духе, то, будем надеется, его успехи будут длиться долгие годы. Надеюсь, что соперники будут его уважать и по-спортивному бояться, и он продолжит приносить стране медали", - сказал Легков.

23-летний Большунов стал первым в истории России победителем Кубка мира.