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Зимние олимпийские виды спорта

Минспорт Польши рекомендовал фигуристам страны не ехать на ЧМ в Канаду из-за коронавируса

Турнир пройдет в Монреале 16-22 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Министерство спорта Польши опубликовало заявление, в котором фигуристам страны рекомендуется воздержаться от участия в чемпионате мира в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Польши.

"Министерство спорта рекомендует польским спортсменам воздерживаться от поездок на зарубежные соревнования, в том числе на те, которые касаются квалификации на Олимпийские игры. Со своей стороны, я также рекомендую отказаться от поездки на чемпионат мира [по фигурному катанию] в Монреале", - заявила министра спорта Польши Данута Дмовская-Анджеюк.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года пройдет в Монреале 16-22 марта.

По данным Министерства здравоохранения Канады на 10 марта, в стране зафиксировано 79 случаев заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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Зимние олимпийские виды спорта
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