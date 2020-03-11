БК ЦСКА закрыл журналистам доступ в раздевалку и микст-зону из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Московский ЦСКА запретил журналистам посещать раздевалку команды и микст-зону на домашних матчах клуба в баскетбольной Евролиге по причине коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Позднее президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что матч команды в Евролиге с германской "Альбой" пройдет со зрителями, встреча состоится 12 марта на арене "Мегаспорт", начало - 20:00 мск.

"В связи с необходимостью защиты игроков от коронавируса и директивой Евролиги доступ прессы в раздевалку команды и микст-зону будет закрыт до дальнейших распоряжений во всех матчах", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.