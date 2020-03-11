{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

БК ЦСКА закрыл журналистам доступ в раздевалку и микст-зону из-за коронавируса

Ближайший матч команда проведет 12 марта против германской "Альбы"

ТАСС, 11 марта. Московский ЦСКА запретил журналистам посещать раздевалку команды и микст-зону на домашних матчах клуба в баскетбольной Евролиге по причине коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Позднее президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что матч команды в Евролиге с германской "Альбой" пройдет со зрителями, встреча состоится 12 марта на арене "Мегаспорт", начало - 20:00 мск.

"В связи с необходимостью защиты игроков от коронавируса и директивой Евролиги доступ прессы в раздевалку команды и микст-зону будет закрыт до дальнейших распоряжений во всех матчах", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
НОК Греции: генеральная репетиция церемонии зажжения олимпийского огня прошла гладко
Репетиция была закрыта для зрителей и журналистов из-за опасений распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС