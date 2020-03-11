Большунов примет участие в Югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 марта. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов примет участие в VIII международном Югорском лыжном марафоне, который пройдет в Ханты-Мансийске 11 апреля. На данный момент заявки подали около 1,5 тыс. человек из 30 регионов России и трех стран мира, сообщается в среду на сайте организаторов соревнований "Юграмегаспорт".

Большунов досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира, его единственный конкурент в борьбе за первое место Йоханнес Клебо не выступит на заключительных в сезоне этапах в Канаде и США, поскольку норвежская команда из-за распространения коронавируса отказалась от поездки в Северную Америку. 23-летний Большунов стал первым в истории России победителем Кубка мира.

"Сегодня стало известно, что Александр Большунов примет участие в Югорском лыжном марафоне, который пройдет в Ханты-Мансийске 11 апреля 2020 года. На лыжне с ним также поборются олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев и другие сильнейшие лыжники и биатлонисты России и мира", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, Легков, Большунов и Дементьев становились победителями Югорского лыжного марафона - в 2013, 2018 и 2019 годах соответственно. "На данный момент участие в марафоне подтвердили около 1,5 тыс. человек со всей России. Организаторы надеются, что итоговое количество участников превысит 3 тыс. лыжников", - отмечается в пресс-релизе.

Среди подавших заявки представители 30 регионов России и трех стран мира - России, Казахстана и Германии. Трасса марафона проложена в пойме реки Горная в черте Ханты-Мансийска, работы по ее возведению начались больше месяца назад, поэтому основная их часть уже выполнена. Как заверяют организаторы, несмотря на теплую зиму в текущем году, соревнование пройдет при любой погоде, за исключением дождя.

Суммарный размер призовых выплат победителям Югорского лыжного марафона в 2020 году превысит 1,8 млн рублей. Денежные призы получат лучшие среди мужчин и женщин на дистанции 50 км: финишировавший первым - 400 тыс. рублей, вторым - 200 тыс. рублей, третьим - 100 тыс. рублей. От 5 тыс. до 30 тыс. рублей получат лыжники, занявшие с 4-е по 10-е места на дистанции 50 км, победители на других дистанциях - 5 км и 25 км - получат от организаторов памятные призы и подарки. Для детей и пожилых участников марафона предусмотрены поощрительные призы, каждый участник Югорского лыжного марафона получит памятную медаль участника, в оформлении награды использованы элементы национального орнамента коренных народов Югры.

О Югорском лыжном марафоне

Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. Участники гонки по традиции могут выбрать одну из трех дистанций - 50 км, 25 км или 5 км свободным стилем. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км - более 2,5 тыс. человек. По прогнозам организаторов, в 2020 году ожидается участие более 3 тыс. лыжников.