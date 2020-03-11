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Минздрав Квебека рекомендовал не допускать до ЧМ фигуристов из стран с карантином

Соревнования должны пройти с 18 по 22 марта

ТАСС, 11 марта. Министерство здравоохранения Квебека рекомендовало не допускать к участию в чемпионате мира фигуристов из стран, в которых введен карантин по причине коронавируса. Об этом сообщает журналист NBC Sport Ник Заккарди в Twitter.

Чемпионат мира в Монреале должен пройти с 18 по 22 марта. 

По информации Заккарди, представители Международного союза конькобежцев (ISU) и министерства здравоохранения провинции встретились утром в среду. Спортсменам рекомендовано усилить меры гигиенической защиты, избегать прямого контакта (рукопожатия, поцелуи), не делить ни с кем еду и напитки.

В Канаде зафиксировано более 90 случаев заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Теги
КанадаЗимние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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