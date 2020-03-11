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Кубок Европы по метаниям в Португалии перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти 21-22 марта

ТАСС, 11 марта. Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) перенесла Кубок Европы по метаниям, который должен был пройти 21-22 марта в Лейрии (Португалия), на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба European Athletics.

Отмечается, что Европейская легкоатлетическая ассоциация обсудит возможную дату проведения Кубка Европы на заседании исполнительного совета 24-25 марта в Лозанне. "Здоровье и благополучие спортсменов, официальных лиц и зрителей имеет первостепенное значение", - говорится в заявлении.

В Португалии зафиксировано около 40 случаев инфицирования коронавирусом. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

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Летние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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