Кубок Европы по метаниям в Португалии перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) перенесла Кубок Европы по метаниям, который должен был пройти 21-22 марта в Лейрии (Португалия), на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба European Athletics.

Отмечается, что Европейская легкоатлетическая ассоциация обсудит возможную дату проведения Кубка Европы на заседании исполнительного совета 24-25 марта в Лозанне. "Здоровье и благополучие спортсменов, официальных лиц и зрителей имеет первостепенное значение", - говорится в заявлении.

В Португалии зафиксировано около 40 случаев инфицирования коронавирусом. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.