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Зимние олимпийские виды спорта

Больше не второй. Большунов завоевал Кубок мира по лыжным гонкам

Россиянин выступит во всех оставшихся гонках сезона и попробует побить рекорд по числу очков в Кубке мира
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Александр Большунов стал первым российским победителем Кубка мира по лыжным гонкам. Победу он отпраздновал не на трассе, а на пути в Северную Америку, где состоятся заключительные в сезоне этапы турнира.

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Подарок ему преподнесла норвежская команда, которая отказалась от поездки в США и Канаду по причине распространения коронавируса, лишив Йоханнеса Клебо - единственного конкурента Большунова в борьбе за первое место - возможности сохранить интригу до последней гонки.

На планах 23-летнего Большунова это решение конкурентов не сказалось. Он выступит во всех оставшихся гонках сезона и попробует побить рекорд по числу очков в Кубке мира. Сейчас достижение принадлежит норвежцу Мартину Сундбю, который в 2016 году набрал 2634 очка.

Официально оформить победу Большунов сможет 14 или 15 марта в канадском Квебеке. В первый день пройдет спринт классическим стилем, во второй - свободным. 17 марта в Миннеаполисе (США) состоится еще один спринт свободным стилем, а завершится Кубок мира в канадском Кэнморе. С 20 по 22 марта там пройдут масс-старт, гонка преследования и смешанная эстафета.

За Большуновым будущее

Сейчас у Большунова 2221 очко, у Клебо останется 1726. "Досрочная победа в общем зачете Кубка мира никак не отразится на графике выступлений Александра на североамериканских этапах, - сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Не поехали норвежцы, ну и ладно. Большунов соревнуется не только с ними, но и с лыжниками всего мира".

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Вяльбе побеждала в Кубке мира пять раз, что является рекордом. Два раза это удавалось Ларисе Лазутиной, один - Юлии Чепаловой. А вот в мужской части соревнований победа не доставалась никому из россиян. В советской истории - только двум: в 1983 году лучшим стал Александр Завьялов, в 1991-м - Владимир Смирнов, который в 1994 году повторил это достижение, выступая уже за сборную Казахстана.

"Давно такого не было, - сказал Смирнов. - Александр в этом сезоне был чудесен: он стабильно выступал как в дистанционных гонках, так и в спринтерских. Он хорошо работал головой, демонстрировал отменную технику, желание".

"За ним будущее в лыжном спорте. Если ничего не случится, если этот успех не вскружит ему голову, он гарантированно будет на вершине следующие три-пять лет", - отметил олимпийский чемпион 1994 года.

То, что Большунов победит в общем зачете Кубка мира, стало понятно еще в начале февраля, когда Клебо по причине травмы пропустил несколько гонок. Большунов сумел еще больше оторваться от трехкратного олимпийского чемпиона, не ослабил его положение даже провал в финальной гонке "Ски-тура", когда по причине плохой готовности лыж россиянин опустился с первого на седьмое место.

Норвежцы не умеют проигрывать

Неизбежность триумфа Большунова понимали и норвежцы, что признавал даже Клебо, который еще в феврале предрекал российскому лыжнику победу. В этой связи их отказ от участия в заключительных гонках можно воспринимать как показательное нежелание присутствовать во время победного выступления Большунова.

В Кубке мира он прервал четырехлетнее доминирование норвежских лыжников. За последние десять лет это удавалось только одному лыжнику - швейцарцу Дарио Колонье, который побеждал четырежды.

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"Если вы спросите меня, испытала ли я какое-то чувство досады от того, что Саша выиграл Кубок мира досрочно после снятия норвежцев с соревнований, то я отвечу прямо - нет, - сказала Вяльбе. - И так всем было понятно, что Большунова никому уже не удастся догнать. Отказавшись от поездки за океан, кого Норвегия испугалась больше: коронавируса или Большунова? Просто норвежцы не умеют проигрывать, поэтому обе версии имеют право на существование".

Впрочем, олимпийский чемпион Александр Легков не склонен считать, что коронавирус был выбран норвежцами в качестве предлога не видеть радость Большунова.

"Откуда мне знать, что у норвежцев в голове? Это надо у них спрашивать, - сказал Легков. - Не вижу смысла дискутировать на эту тему, это все равно, что гадать на кофейной гуще, они не поехали, он выиграл, вот и все, да и отрыв был огромным. Если бы даже норвежцы поехали, шанс, что Клебо его бы обогнал, был один из миллиона".

Большунов выиграл оба главных турнира сезона

В этом сезоне в лыжных гонках не было ни чемпионата мира, ни Олимпийских игр, так что лыжники боролись за два главных титула - победителя общего зачета Кубка мира и "Тур де Ски". Большунов победил в обоих.

Однако других высших наград в его карьере больше нет. До нынешнего сезона он оставался в статусе "вечно второго". Первым оставался трехкратный олимпийский чемпион Клебо. У Большунова же три серебряные медали Игр-2018 в Пхёнчхане и четыре серебряные награды прошлогоднего чемпионата мира.

Важен следующий год. Главный старт - чемпионат мира в германском Оберстдорфе - может позволить Большунову навсегда избавиться от комплекса вечно второго. И, конечно, показать его готовность бороться за золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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Зимние олимпийские виды спорта
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