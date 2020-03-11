Больше не второй. Большунов завоевал Кубок мира по лыжным гонкам

Россиянин выступит во всех оставшихся гонках сезона и попробует побить рекорд по числу очков в Кубке мира

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Александр Большунов стал первым российским победителем Кубка мира по лыжным гонкам. Победу он отпраздновал не на трассе, а на пути в Северную Америку, где состоятся заключительные в сезоне этапы турнира.

На эту тему Александр Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира

Подарок ему преподнесла норвежская команда, которая отказалась от поездки в США и Канаду по причине распространения коронавируса, лишив Йоханнеса Клебо - единственного конкурента Большунова в борьбе за первое место - возможности сохранить интригу до последней гонки. На планах 23-летнего Большунова это решение конкурентов не сказалось. Он выступит во всех оставшихся гонках сезона и попробует побить рекорд по числу очков в Кубке мира. Сейчас достижение принадлежит норвежцу Мартину Сундбю, который в 2016 году набрал 2634 очка. Официально оформить победу Большунов сможет 14 или 15 марта в канадском Квебеке. В первый день пройдет спринт классическим стилем, во второй - свободным. 17 марта в Миннеаполисе (США) состоится еще один спринт свободным стилем, а завершится Кубок мира в канадском Кэнморе. С 20 по 22 марта там пройдут масс-старт, гонка преследования и смешанная эстафета. За Большуновым будущее Сейчас у Большунова 2221 очко, у Клебо останется 1726. "Досрочная победа в общем зачете Кубка мира никак не отразится на графике выступлений Александра на североамериканских этапах, - сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Не поехали норвежцы, ну и ладно. Большунов соревнуется не только с ними, но и с лыжниками всего мира".

Вяльбе побеждала в Кубке мира пять раз, что является рекордом. Два раза это удавалось Ларисе Лазутиной, один - Юлии Чепаловой. А вот в мужской части соревнований победа не доставалась никому из россиян. В советской истории - только двум: в 1983 году лучшим стал Александр Завьялов, в 1991-м - Владимир Смирнов, который в 1994 году повторил это достижение, выступая уже за сборную Казахстана. "Давно такого не было, - сказал Смирнов. - Александр в этом сезоне был чудесен: он стабильно выступал как в дистанционных гонках, так и в спринтерских. Он хорошо работал головой, демонстрировал отменную технику, желание". "За ним будущее в лыжном спорте. Если ничего не случится, если этот успех не вскружит ему голову, он гарантированно будет на вершине следующие три-пять лет", - отметил олимпийский чемпион 1994 года. То, что Большунов победит в общем зачете Кубка мира, стало понятно еще в начале февраля, когда Клебо по причине травмы пропустил несколько гонок. Большунов сумел еще больше оторваться от трехкратного олимпийского чемпиона, не ослабил его положение даже провал в финальной гонке "Ски-тура", когда по причине плохой готовности лыж россиянин опустился с первого на седьмое место. Норвежцы не умеют проигрывать Неизбежность триумфа Большунова понимали и норвежцы, что признавал даже Клебо, который еще в феврале предрекал российскому лыжнику победу. В этой связи их отказ от участия в заключительных гонках можно воспринимать как показательное нежелание присутствовать во время победного выступления Большунова. В Кубке мира он прервал четырехлетнее доминирование норвежских лыжников. За последние десять лет это удавалось только одному лыжнику - швейцарцу Дарио Колонье, который побеждал четырежды.