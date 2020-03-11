Китайский "Куньлунь" стал победителем ЖХЛ в дебютном сезоне

ТАСС, 11 марта. Китайский клуб "Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз" победил уфимскую "Агидель" со счетом 4:2 в третьем матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и стал победителем турнира. "Ванке Рэйз" проводил дебютный сезон в лиге.

В первых двух матчах победы также одержал клуб из Китая (3:1, 3:2).

Ранее "Агидель" стала победителем женского чемпионата России как лучшая российская команда по итогам плей-офф ЖХЛ.

"Агидель" на протяжении трех последних лет становилась победителем ЖХЛ.

Женская хоккейная лига была основана в 2015 году, в прошедшем розыгрыше принимали участие восемь команд. В сезонах-2015/16 и 2016/17 команды разыгрывали кубок в круговом турнире, далее обладатель главного трофея стал определяться в плей-офф.