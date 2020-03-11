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ФК "Рома" не смог отправиться на матч Лиги Европы в Севилью из-за запрета властей Испании

Встреча должна пройти в четверг

ТАСС, 11 марта. Итальянский футбольный клуб "Рома" не смог отправиться на гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской "Севильей" из-за отказа местных властей в выдаче разрешения на приземление. Об этом сообщает пресс-служба "Ромы".

Матч "Севилья" - "Рома" запланирован на 12 марта, встреча должна пройти без зрителей, начало - 23:00 мск. Ответная встреча команд запланирована на 19 марта в Риме. Ранее правительство Испании приняло решение временно прекратить прямое авиасообщение с Италией с 11 до 25 марта из-за распространения коронавируса.

"Подробная информация будет содержаться в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций", - говорится в сообщении.

Во вторник в Испании при пустых трибунах состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской "Валенсией" и итальянской "Аталантой" (3:4).

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 10 тыс., умер 631 человек. В Испании выявлено более 2 тыс. случаев, 47 человек умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Теги
ИспанияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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