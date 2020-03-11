Футболист "Ганновера" Хюберс заразился коронавирусом

ТАСС, 11 марта. Тест на коронавирус нового типа защитника германского футбольного клуба "Ганновер" Тимо Хюберса дал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
"Тест Тимо Хюберса на коронавирус дал положительный результат. Несмотря на то, что 23-летний футболист не контактировал с другими игроками, они также пройдут тестирование", - говорится в сообщении клуба в Twitter.
#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. #NiemalsAllein ⚫⚪https://t.co/MBVQOdDnI1— Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020
В феврале в Италии был обнаружен коронавирус у трех футболистов клуба "Пьянезе", выступающего в третьем дивизионе чемпионата страны.
В ФРГ новым коронавирусом заразились, по лабораторно подтвержденным данным, почти 1,3 тыс. человек. У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.