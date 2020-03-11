Товарищеский матч "Шальке" - "Зенит" перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Товарищеский матч между германским футбольным клубом "Шальке" и российским "Зенитом" перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Встреча была запланирована на 29 марта и должна была пройти в Гельзенкирхене. Как сообщает пресс-служба "Зенита", клубы обсуждают новую дату для проведения товарищеского матча.

"Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 47 очков после 21 матча. "Шальке" находится на шестом месте в чемпионате Германии, имея 37 очков после 25 игр.

В ФРГ новым коронавирусом заразились, по лабораторно подтвержденным данным, почти 1,3 тыс. человек. У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.