ФК "Локомотив" обсуждает варианты проведения домашнего матча РПЛ с "Оренбургом"

ТАСС, 11 марта. Московский футбольный клуб "Локомотив" в настоящее время обсуждает формат проведения домашнего матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) с "Оренбургом", чтобы найти оптимальный вариант для болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

Встреча "Локомотив" - "Оренбург" запланирована на 21 марта, начало - 19:00 мск. Также "Локомотив" приостановил продажу билетов на матч. Об окончательном решении будет объявлено позднее.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек. Директива введена из-за угрозы заражения коронавирусом и действует до 10 апреля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. "Оренбург" идет 11-м, имея в активе 23 очка после 20 встреч.