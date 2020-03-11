Чемпионат Словакии остановили из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Хоккейный чемпионат Словакии остановлен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Регулярный чемпионат не будет доигран, серии плей-офф не состоятся, чемпион по итогам нынешнего сезона не будет определен.

Ранее были остановлены чемпионаты Германии, Австрии и Польши. Первой хоккейной лигой, объявившей о досрочном завершении сезона, стала Азиатская лига чемпионов.

В Словакии зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.